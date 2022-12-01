Romain Saiss'ten itiraf: O golü ben atmadım
Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika'ya attığı golün kendisine yazılmaması gerektiğini söyledi.
Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Romain Saiss, Dünya Kupası'nda Fas'ın Belçika'ya karşı attığı açılış golünün takım arkadaşı Abdelhamid Sabiri'ye verilmesi gerektiğini açıkladı.
Gol, FIFA tarafından Sampdoria'nın oyun kurucusuna değil, Beşiktaş'ın stoperine yazıldı. Saiss, Le Matin gazetesine verdiği demeçte; "Umarım FIFA, Sabiri'nin yirmi altıncı yaş gününde attığı golü kabul eder" ifadelerini kullandı.
Fas, Dünya Kupası'ndaki son grup maçında Kanada ile karşılaşacak.
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