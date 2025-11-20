Romanya eşleşmesinin ardından... Vincenzo Montella'dan kura değerlendirmesi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.11.2025 16:32:00
Cumhuriyet Spor
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İsviçre’nin Zürih kentinde gerçekleştirilen 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kura çekiminin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Yarı final aşamasında Romanya ile eşleştiğimizi hatırlatan Montella, "Teknik direktörleri Mircea Lucescu’yu çok iyi tanıyorum. Ancak bildiğiniz gibi kendisi de İtalyan ve Türk mantalitesini çok iyi biliyor. Çünkü daha önce Türkiye Millî Takımı’nda ve Türk kulüplerinde görev yaptı" dedi.

Muhtemel final eşleşmesi hakkında da görüş belirten Montella, "Slovakya’nın başında da İtalyan bir teknik direktör bulunuyor. Gerek Kosova gerekse Slovakya kompakt oynayabilen takımlar. Biz rakiplere maç maç yaklaşma prensibimizi devam ettireceğiz. İkinci maçımız deplasmanda olacak, ancak geldiğimiz bu noktadan sonra bu durumun bir önemi yok" ifadelerini kullandı.

Play-off turunda büyük işler başarmamız gerektiğini belirten İtalyan teknik adam, "Dünya Kupası’na ulaşmak için herkesin maksimum performansla oynaması lazım. Herkesin %100’ünü vermesi gerekecek. Artık rakiplere odaklanıp onlar üzerinde çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

