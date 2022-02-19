Romanya Teknik Direktörü Edi Iordanescu: Morutan, Galatasaray'a hazır değildi

19 Şubat 2022 Cumartesi, 12:09

Fatih Terim'in isteği doğrultusunda sezon başında Olimpiu Morutan'ı kadrosuna katan Galatasaray'da Rumen futbolcu beklentilerin uzağında kaldı. Tecrübeli on numaranın Galatasaray'a transfer olduğu sürece dair dikkat çekici bir açıklama geldi.

Universitatea Cluj altyapısında futbolculuk kariyerine başlayan Morutan daha sonra Botosani ve FCSB formaları giydi. Galatasaray sezon başında transfer ettiği 22 yaşındaki oyuncu için FCSB'ye 4 milyon 100 bin euro bonservis bedeli ödedi.

Rumen orta saha sarı-kırmızılı formayla bu sezon 35 resmi karşılaşmada oynadı. Tecrübeli oyuncu rakip fileleri 4 kez havalandırma başarısı gösterdi. Morutan aynı süreçte takım arkadaşlarına 5 asist yaptı.

Galatasaray'daki geleceği tartışma konusu olan Rumen oyuncunun son durumuna ilişkin bir açıklama geldi. Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Edi Iordanescu, Olimpiu Morutan'la ilgili konuştu.

"HAZIR DEĞİLDİ"

Edi Iordanescu, Telekom Sport'a konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "FCSB ile sözleşme imzaladığım hafta Morutan ayrıldı. Onun ve kulüp için iyi bir teklifti. Teklifi öğrenince odama geldi ve konuşup ayrıldık."

Iordanescu, 18 Ağustos 2021'de FCSB'nin başına geçerken Morutan 21 Ağustos 2021'de resmen Galatasaray kadrosuna katılmıştı. Ocak 2022'de FCSB'den ayrılarak Romanya Milli Takımı'nın başına geçen Iordanescu, 6 aylık sürede Olimpiu Morutan ile çalışsa Rumen oyuncunun Galatasaray'a çok daha hazır şekilde gitmiş olabileceğini belirtti:

"Eğer onunla 6 ay çalışma fırsatım olsaydı yıl sonunda Galatasaray'a çok daha hazırlıklı gider ve şu anda yaşadığı süreçleri yaşamazdı. Kamuoyuna yansıdığı gibi hiçbir şüphe olmazdı. Hala üzerinde çalışması gereken çok şey vardı. Zihniyeti, disiplini, futbol dışı hayatı, devamlılığı, kişiliği, ruhu... Bu hamleye hazır değildi ama yeteneği sayesinde ayrıldı."