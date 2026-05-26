26.05.2026 17:45:00
Romelu Lukaku'dan Napoli kararı! Resmen açıkladı...

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli'nin 33 yaşındaki Belçikalı oyuncusu Romelu Lukaku, kulüpteki geleceği hakkında bir açıklama yaptı.
Napoli forması giyen Romelu Lukaku, İtalyan ekibinden ayrılmak istemediğini söyledi.

Tedavisi için ülkesi Belçika'ya gitmesinin ardından Napoli ile sorun yaşayan ve kadro dışı kaldığı iddiaları ile birlikte ayrılık haberleri de gündeme gelen Lukaku, "Bazı İtalyan medyasının olayları sunma şekli beni rahatsız ediyor. Abarttılar. Belçika'ya tatile gitmedim. Mümkün olduğunca çabuk en iyi halime dönmek istedim" dedi.

İtalyan ekibiyle sorunu olmadığını söyleyen Lukaku, "Her şey yolunda. Kulübe olan sevgim hiç değişmedi. Sözleşmemin bir yılı kaldı. Ben bir Napoli oyuncusuyum, ayrılmak isteyen biri değilim" diye konuştu.

"2022 DÜNYA KUPASI'NA GİTMEMELİYDİM"

Fiziksel durumuyla ilgili de konuşan Belçikalı golcü, "Kendimi giderek daha formda hissediyorum. 2022 Dünya Kupası öncesine göre daha iyiyim. O zamanlar Katar'a gitmemeliydim" sözlerini sarf etti.

Geride kalanın sezonun büyük bir bölümünü sakat geçiren 33 yaşındaki Lukaku, forma bulduğu 7 maçta 1 kez ağları havalandırdı.

