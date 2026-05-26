Vedat Muriç'ten Mallorca açıklaması!

Mallorca forması giyen Vedat Muriç, takımının La Liga'dan düşmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Sosyal medyadan bir açıklama yapan ve taraftarlara seslenen Kosovalı golcü, Mallorca'nın hak ettiği La Liga'ya geri döneceğini söyledi.

Vedat Muriç'in sözleri şu şekilde:

"Bugün kelimeler gerçekten yetersiz kalıyor. Çünkü sizin hissettiğiniz acıyı ve üzüntüyü ben de kalbimin derinliklerinde hissediyorum.

Sezon boyunca birlikte güldük, birlikte acı çektik. Zor anlar yaşadık ama birbirimize olan inancımızı asla kaybetmedik. Sahaya her çıktığımda bu formayı savunma sorumluluğunu hissettim ve arkamda sizin desteğinizi hissetmek bana her zaman güç verdi.

Futbol bazen çok acımasız olabilir ama Mallorca'nın ruhunu bilen herkes bir şeyi bilir: Bu kulüp, her zaman ayağa kalkmayı bilmiştir ve ben buna tüm kalbimle inanıyorum.

Bugün üzgünüz ama bu arma hak ettiği yere geri dönecek. Çünkü Mallorca'nın tarihi hiçbir zaman teslimiyetle yazılmadı.

Her an bizimle olan herkese teşekkürler."

MALLORCA'DAN YANIT

Mallorca Kulübü, Vedat Muriç'in bu gönderisine yorum yaptı ve, "Seni seviyorum korsan. (Vedat Muriç'in lakabı)" yazdı.

ADI GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLE ANILIYOR

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan 32 yaşındaki Vedat Muriç, geride kalan sezonda Mallorca'da 37 maçta 23 kez ağları havalandırdı.