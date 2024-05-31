Romelu Lukaku kimdir? Fenerbahçe'nin istediği Romelu Lukaku kaç yaşında, nereli?

Gelecek sezonda transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız golcü Romelu Lukaku'yu gözüne kestirdi. Peki, Romelu Lukaku kimdir? Fenerbahçe'nin istediği Romelu Lukaku kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 19:03
Romelu Lukaku kimdir? Fenerbahçe'nin istediği Romelu Lukaku kaç yaşında, nereli?
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Yeni sezona dünyaca ünlü yıldız teknik adam Jose Mourinho ile başlaması neredeyse kesinleşen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hızlandı. Sarı lacivertliler Lukaku'yu istiyor. Peki, Romelu Lukaku kimdir? Fenerbahçe'nin istediği Romelu Lukaku kaç yaşında, nereli?

ROMELU LUKAKU KİMDİR?

Romelu Lukaku Bolingoli , 1993 yılında dünyaya gelmiştir. Lukaku üst düzey kulüp kariyerine Anderlecht'te oynayarak başladı ve burada Belçika Pro League şampiyonluğu kazandı ve ligi gol kralı olarak tamamladı. 2011'de 10 milyon £ (12 milyon €) değerinde bir transferle Chelsea'ye katıldı, ancak kısıtlı oynama süresi sebebiyle West Bromwich Albion ve Everton'a kiralandı. 2014'te Lukaku, o zamanki kulüp rekoru olan 28 milyon £ (32 milyon €) değerinde bir transferle Everton'la anlaştı ve ligi ikinci en golcü oyuncu olarak bitirdi. Daha sonra 75 milyon sterlin (88 milyon avro) değerinde bir transferle Manchester United ile anlaşan Lukaku, kulüple ilişkilerinin bozulmasının ardından 2019 yılında 80 milyon sterlin (68,1 milyon avro) değerinde kulüp rekoru bir anlaşmayla Inter Milan'a gitti ve bir Serie A şampiyonluğu ve Serie A En Değerli Oyuncu ödülünü kazandı. 2021'de Lukaku, 97,5 milyon sterlin (115 milyon avro) değerinde kulüp rekoru bir transferle Chelsea'ye geri dönerek en pahalı yedinci oyuncu, en pahalı Belçikalı oyuncu ve o dönemde kümülatif transfer ücretlerinde tüm zamanların en pahalı oyuncusu oldu.

Belçika'nın tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu olan Lukaku, uluslararası arenadaki ilk maçına 2010 yılında çıktı ve ülkesini beş büyük turnuvada temsil etti: 2016 ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonaları ile 2014, 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupaları. 2018'de Bronz Ayakkabı ödülünü kazanarak en çok gol atan ikinci oyuncu oldu.


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