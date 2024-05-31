Wesley Sneijder duyurdu: 'Mourinho ile konuştum, Fenerbahçe'ye...'

Yayınlanma: 31.05.2024 - 16:59

Güncelleme: 31.05.2024 - 16:59

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, Fenerbahçe'nin anlaştığı Jose Mourinho ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hollandalı eski futbolcu, Jose Mourinho ile konuştuğunu ve Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'nin başına geçeceğini söylediğini açıkladı.

"ONUNLA KONUŞTUM, FENERBAHÇE..."

Di Marzio'ya konuşan Weslej Sneijder yaptığı açıklamada, "Jose Mourinho'yla konuştum, bana Fenerbahçe'ye gideceğini doğruladı" dedi.

"MAÇLARINA GİDEMEM"

Maçları izleyemeyeceğini söyleyen Wesley, "Galatasaray'da oynadığım için maçlarına pek gidemem ama İstanbul'da yemek yiyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Jose Mourinho için kısa süre içinde resmi açıklama yapması bekleniyor.