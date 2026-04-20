Romelu Lukaku'nun Napoli'deki geleceği belli oluyor

Geçen sezonki şampiyonluğun ardından bu sezon zirvenin uzağında kalan Napoli'de Romelu Lukaku problemi devam ediyor. Bu sezon sakatlık nedeniyle 32 maç kaçıran tecrübeli santrforun takımda geleceği henüz çözüme kavuşmadı.

La Gazetta della Sport'ta yer alan habere göre yaklaşık bir ay sonra İtalya'ya dönen Lukaku, bugün Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna ve teknik direktör Antonio Conte ile görüşecek.

Belçika Milli Takımı'nın kadrosundan sakatlığı nedeniyle ayrılan Lukaku'nun tedavisine ülkesinde devam ettiği, yaklaşık bir aydır takımdan ayrı olan golcü oyuncunun bugün İtalya'ya geri döndüğü ifade edildi. Bu süreçte kulüp-oyuncu arasındaki iletişimin sık olmasından dolayı Napoli'nin duruma anlayış gösterdiğine dikkat çekildi.

Bugün yapılacak görüşmenin ardından Lukaku'nun geleceğiyle ilgili kararın ve muhtemel yol haritasının belirleneceği kaydedildi. Napoli'de bu sezon sadece 8 maça çıkan ve 64 dakika süre alan Lukaku 1 gol attı. Belçikalı golcünün sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.