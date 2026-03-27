Türk kulüpleri yakın takipte... Napoli'de Romelu Lukaku krizi!

İtalya Serie A devi Napoli'de Romelu Lukaku krizi yaşanıyor. Napoli ile Lukaku arasındaki çatışma, zirve noktasına ulaşmış durumda ve bağların kopması an meselesi.

Sky Sport'un haberine göre; Lukaku, bu sabah yapılacak antrenman için tesislere gitmedi. Napoli, bu durum karşısında sert bir tavır sergilemek üzere.

PARA CEZASI VE KADRO DIŞI KARARI GÜNDEMDE

Lukaku'nun milli ara sonrası takımla antrenmanlara başlaması gerekirken kişisel antrenmanlarını gerçekleştirmek için Belçika'da kalması, Napoli yönetimini kızdırdı. Lukaku, Belçika'da kalmak için kulüpten ek izin istedi ancak Başkan De Laurentiis ve teknik heyet bu talebi reddetti.

İtalyan kulübü, antrenmana gelmeyen Lukaku'ya yüksek bir para cezası verecek. Salı gününe kadar İtalya'ya dönmediği takdirde ise A takım kadrosundan çıkarılması gündemde.

DÜNYA KUPASI'NIN ARDINDAN AYRILACAK

Öte yandan Nicolo Schira da Lukaku ile ilgili transfer haberi verdi.

Schira'nın haberine göre; Lukaku ile Napoli'nin birlikteliği sona eriyor. Golcü oyuncu, Dünya Kupası'nın ardından takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

TÜRK KULÜPLERİ TEMASA GEÇTİ

Belçikalı golcüyle son haftalarda Suudi Arabistan ve Türk kulüpleri temasa geçti. Ayrıca Anderlecht de Lukaku'nun durumunu yakından takip ediyor.

Adı geçen dönemlerde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan Romelu Lukaku'nun sözleşmesi, 30 Haziran 2027'de sona eriyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon geçirdiği sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Lukaku, 7 maça çıkabildi ve 1 gol attı.