Türk kulüpleri yakın takipte... Napoli'de Romelu Lukaku krizi!

27.03.2026 18:32:00
Napoli ile Romelu Lukaku arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Suudi Arabistan ve Türkiye'den de ilgiyle takip edilen Lukaku'nun, Dünya Kupası'nın ardından takımdan ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi.

İtalya Serie A devi Napoli'de Romelu Lukaku krizi yaşanıyor. Napoli ile Lukaku arasındaki çatışma, zirve noktasına ulaşmış durumda ve bağların kopması an meselesi.

Sky Sport'un haberine göre; Lukaku, bu sabah yapılacak antrenman için tesislere gitmedi. Napoli, bu durum karşısında sert bir tavır sergilemek üzere.

PARA CEZASI VE KADRO DIŞI KARARI GÜNDEMDE

Lukaku'nun milli ara sonrası takımla antrenmanlara başlaması gerekirken kişisel antrenmanlarını gerçekleştirmek için Belçika'da kalması, Napoli yönetimini kızdırdı. Lukaku, Belçika'da kalmak için kulüpten ek izin istedi ancak Başkan De Laurentiis ve teknik heyet bu talebi reddetti.

İtalyan kulübü, antrenmana gelmeyen Lukaku'ya yüksek bir para cezası verecek. Salı gününe kadar İtalya'ya dönmediği takdirde ise A takım kadrosundan çıkarılması gündemde.

DÜNYA KUPASI'NIN ARDINDAN AYRILACAK

Öte yandan Nicolo Schira da Lukaku ile ilgili transfer haberi verdi.

Schira'nın haberine göre; Lukaku ile Napoli'nin birlikteliği sona eriyor. Golcü oyuncu, Dünya Kupası'nın ardından takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

TÜRK KULÜPLERİ TEMASA GEÇTİ

Belçikalı golcüyle son haftalarda Suudi Arabistan ve Türk kulüpleri temasa geçti. Ayrıca Anderlecht de Lukaku'nun durumunu yakından takip ediyor.

Adı geçen dönemlerde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan Romelu Lukaku'nun sözleşmesi, 30 Haziran 2027'de sona eriyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon geçirdiği sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Lukaku, 7 maça çıkabildi ve 1 gol attı.

Beşiktaş ile adı geçen Romelu Lukaku için transfer gelişmesi! İtalyan basını transferde adı Beşiktaş ile anılan 32 yaşındaki Romelu Lukaku'nun menajerinin, Belçikalı oyuncu ile ilgilenen kulüplere olumsuz yanıt verdiğini yazdı.
Romelu Lukaku'nun acı günü Belçikalı ünlü golcü Romelu Lukaku'nun babası Roger Lukaku, 58 yaşında hayatını kaybetti. Eski bir futbolcu olan Roger Lukaku, 1996-97 sezonunda Gençlerbirliği'nde forma giymişti.
Lookman sonrası Fenerbahçe'de gündeme geldi... Domenico Tedesco'dan Romelu Lukaku kararı! Ademola Lookman'ın İspanya LaLiga ekibi Atletico Madrid'le anlaşmasının ardından Romelu Lukaku yeniden Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco, deneyimli golcü için kararı verdi.