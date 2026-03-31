Napoli'de Lukaku krizi: Antrenmana katılmadı!

Napoli'de Romelu Lukaku depremi yaşanıyor. Kulüp, deneyimli forvetle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

“KULÜP KADRO DIŞI HAKKINI SAKLI TUTAR”

Napoli'den yapılan açıklamada, "Napoli, Romelu Lukaku’nun bugün antrenmanlara dönmesi yönündeki çağrıya yanıt vermediğini doğruladı. Kulüp, uygun disiplin cezalarını değerlendirme ve oyuncunun süresiz olarak takımla antrenmanlara devam edip etmeyeceğine karar verme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı" ifadeleri kullanıldı.

64 DAKİKA SÜRE ALDI

Lukaku bu sezon Napoli formasını sadece 7 maçta giydi. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 64 dakika süre alırken sadece 1 gollük skor katkısı verdi.