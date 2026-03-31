Napoli'de Lukaku krizi: Antrenmana katılmadı!

Napoli'de Lukaku krizi: Antrenmana katılmadı!

31.03.2026 15:20:00
Napoli'de Lukaku krizi: Antrenmana katılmadı!

Romelu Lukaku, Napoli'nin kendisine verdiği iznin süresi dolmasına rağmen antrenman çağrısına dönüş yapmadı. Kulüpten, Belçikalı golcüyle ilgili açıklama geldi.

Napoli'de Romelu Lukaku depremi yaşanıyor. Kulüp, deneyimli forvetle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

“KULÜP KADRO DIŞI HAKKINI SAKLI TUTAR”

Napoli'den yapılan açıklamada, "Napoli, Romelu Lukaku’nun bugün antrenmanlara dönmesi yönündeki çağrıya yanıt vermediğini doğruladı. Kulüp, uygun disiplin cezalarını değerlendirme ve oyuncunun süresiz olarak takımla antrenmanlara devam edip etmeyeceğine karar verme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı" ifadeleri kullanıldı.

64 DAKİKA SÜRE ALDI

Lukaku bu sezon Napoli formasını sadece 7 maçta giydi. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 64 dakika süre alırken sadece 1 gollük skor katkısı verdi.

