Romelu Lukaku'dan Belçika'ya kötü haber

20 Kasım 2022 Pazar, 17:13

Dünya Kupası F Grubu'nda Hırvatistan, Fas ve Kanada ile aynı grupta yer alan Belçika'ya Romelu Lukaku'dan kötü haber geldi.

Takımın yıldız isimlerinden Lukaku, sakatlığı sebebiyle grubun ilk iki maçında takımı ile mücadele edemeyecek. Lukaku, bu süreçte 23 Kasım'da oynanacak Kanada ve 27 Kasım'da oynanacak Fas mücadelelerini kaçıracak. Turnuvanın ilerleyen bölümünü düşünen teknik direktör Roberto Martinez, Romelu Lukaku'yu tamamen kaybetme riskini almak istemiyor.

Belçika'nın turnuvaya devam etmesi halinde ise 29 yaşındaki Romelu Lukaku'nun Hırvatistan maçından itibaren takıma katılması bekleniyor.