Cumhuriyet Gazetesi Logo
Romulo attı: RB Leipzig deplasmanda güldü!

Romulo attı: RB Leipzig deplasmanda güldü!

2.03.2026 00:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Romulo attı: RB Leipzig deplasmanda güldü!

RB Leipzig, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hamburg'u 2-1 mağlup etti.

Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Hamburg evinde Leipzig'i konuk etti.

Volksparkstadion'da oynanan mücadelede Leipzig 2-1 galip geldi.

Leipzig'in gollerini 36. dakikada Romulo ve 50. dakikada Yan Diomande kaydederken, Hamburg'un tek golünü 22. dakikada Fabio Vieira kaydetti.

ROMULO PENALTI KAÇIRDI

Leipzig'in ilk golünü atan Romulo, 62. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Leipzig puanını 44'e yükseltirken, Hamburg 26 puanda kaldı.

25. haftada Hamburg evinde Bayern Leverkusen ile; Leipzig evinde Augsburg ile mücadele edecek.

İlgili Konular: #RB Leipzig #hamburg #Romulo

İlgili Haberler

Sami Uğurlu'dan Fenerbahçe maçı sözleri: 'Yorgunluklar olmasa rahat kazanırdık'
Sami Uğurlu'dan Fenerbahçe maçı sözleri: 'Yorgunluklar olmasa rahat kazanırdık' Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, 2-2 biten Fenerbahçe maçı sonrası görüşlerini aktardı.
İran'da forma giyen Munir El Haddadi saldırılar sonrası Türkiye'ye kaçtı!
İran'da forma giyen Munir El Haddadi saldırılar sonrası Türkiye'ye kaçtı! İran kulübü İstiklal forması giyen 30 yaşındaki Faslı futbolcu Munir El Haddadi, ABD ve İsrail'in saldırıları nedeniyle Türkiye'ye kaçtığını duyurdu.
Antalyaspor beraberliğinin ardından... Sadettin Saran'dan maç sonu yanıtı!
Antalyaspor beraberliğinin ardından... Sadettin Saran'dan maç sonu yanıtı! Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, 2-2 biten Antalyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.