Romulo Cardoso, RB Leipzig'i seçme nedenini açıkladı!

Göztepe'den RB Leipzig'e transfer olan Romulo Cardoso, transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Almanya'dan Leipziger Volkszeitung gazetesine konuşan Romulo, Leipzig tercihiyle ilgili gelen sorunun ardından, "Bence bunun nedeni kulübün felsefesi ve zihniyeti. Kulübün sloganı, 'Her şeyi yapabilirsin'. Her şeyi başarabiliriz. Yoğun bir futbol oynuyoruz. Bu beni çok heyecanlandırdı. Şimdi Bundesliga'da olmak, benim için bir hayalin gerçekleşmesi. Burası dünyanın en iyi liglerinden biri" dedi.

PREMIER LİG'İ REDDETTİ

Gazetede Romulo için verilen röportajda, Brezilyalı golcünün Premier Lig'den gelen teklifleri kabul etmediği ve Leipzig'i seçtiği yazıldı.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI AÇIKLAMASI

Brezilya Milli Takımı'nın hayallerinden biri olduğunu söyleyen 23 yaşındaki futbolcu, "Elbette, benim gibi bir Brezilyalı forvet için bu hayaldir. Bence biz Brezilyalılar için bu, dünyadaki en büyük şey. Brezilya, Dünya Kupası'nı beş kez kazandı ve gelecek yıl yine favoriler arasında yer alıyor. Milli takımda bir kez de olsa oynamak hayallerimden biri" diye konuştu.

Göztepe'den transfer olduğu RB Leipzig'de şu ana kadar 4 maçta süre bulan Leipzig, 2 kez ağları havalandırdı.