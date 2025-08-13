Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.08.2025 11:42:00
Cumhuriyet Spor
Romulo transferinde sona doğru: Anlaşma sağlandı...

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi RB Leipzig ile Göztepe'nin 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Romulo'nun transferi konusunda anlaşma sağladığı kaydedildi.

RB Leipzig, uzun süredir gündemde olan Romulo transferi için geri sayıma geçti.

Romano'nun haberine göre, Alman ekibi, Romulo transferi için Göztepe ile anlaşma sağladı.

ANLAŞMA ŞARTLARI ORTAYA ÇIKTI

Leipzig, Romulo transferi için Göztepe'ye 20 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus ödeyecek. Brezilyalı golcü için yapılan anlaşmada sonraki satıştan pay maddesi de yer alacak.

Romulo, Alman ekibinde Benjamin Sesko'nun yerini alacak. Brezilyalı golcünün transferinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

33 MAÇTA 27 GOLE KATKI

Göztepe forması altında geçen sezon 33 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 17 gol attı ve 10 asist yaptı.

