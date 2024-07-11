Ronald Koeman'dan EURO 2024 sözleri!

Yayınlanma: 11.07.2024 - 09:25

Güncelleme: 11.07.2024 - 09:25

EURO 2024'e yarı finalde veda eden Hollanda'nın teknik direktörü Ronald Koeman, İngiltere maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Koeman maçla ilgili, ''Sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğradım. Maç bizim için gerçekten iyi başladı ve gol attık. Sonrasında orta sahada sorunlar yaşadık, Bellingham ve Foden gibi tehlikeli oyuncuların oyuna girmesine izin verdik. Değişiklikler yaptık, biraz kontrolü geri aldık ve son 20 dakikada devam edeceğimizi hissettik. Ama sonrasında gol yedik ve yediğimiz gol gerçekten iyi bir gol.'' dedi.

'HARİKA BİR TURNUVA GEÇİRDİK'

Hollandalı teknik adam sözlerine devam ederek, ''Son 20 veya 25 dakikadaki hissiyatım, daha dinç olduğumuz ancak harika bir gol attıkları yönündeydi ve futbol böyle bir şey. Belki de uzatmaları hak ettik ancak durum böyle. Oyuncularımızla ve milli takımımızla gurur duyabiliriz çünkü harika bir turnuva geçirdik." ifadelerini kullandı.

'ORTA SAHAMIZDA SORUN YARATTILAR'

Koeman son olarak ise, "İngiltere ilk yarıda orta sahamızda sorunlar yarattı. Bellingham ve Foden ile çizgiler arasında nasıl oynadıklarını kontrol edemedik. Ondan sonra orta sahaya bir oyuncu daha ekledik ve daha dengeliydi. Günün sonunda onlar kazandı ve mutsuzuz.'' yorumunda bulundu.