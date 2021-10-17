Ronaldo ve Fernandes, Galatasaray'da Mert Çetin'in doğum gününü kutladı
Cristiano Ronaldo ve Bruno Fernandes, Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin'in doğum gününü video ile kutladı.
Manchester United'da forma giyen Alex Telles, Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin'e doğum günü hediyesi olarak takım arkadaşlarına video çektirdi. Cristiano Ronaldo ve Bruno Fernandes, Mert Çetin'in doğum gününü video ile kutladı.
Mert Çetin ise paylaşımında, "En güzel doğum günü hediyesi için kardeşim Alex Telles'e sonsuz teşekkürler, seni seviyorum kardeşim" dedi.
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