Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi Medical Park Stadyumu'nda konuk edecek.
Trabzonspor , Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ’yi konuk edecek.
Bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak hem yenilmezlik serisini sürdürmeye hem de liderliği ele geçirmenin mücadelesini verecek.
Ligde 19 puanla ilk sırada yer alan Fenerbahçe’nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Lider Fenerbahçe ise deplasmanda kazanarak hem liderliğini sürdürmek istiyor hem de rakibinin yenilmezlik serisini sonlandırmak istiyor.
Medical Park Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
Trabzonspor’da zorlu karşılaşma öncesinde Koita, Abdulkadir Parmak ve Hamsik’in sakatlıkları bulunuyor. Karadeniz ekibi, bu akşam yapacağı son çalışmayla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.
Fenerbahçe’nin golcü oyuncusu Enner Valencia’nın Trabzonspor karşısında kadroda olması bekleniyor. Ekvador Milli Takımı’nda mücadele eden tecrübeli santrforun, yolculuk ve yorgunluk sebebiyle Trabzonspor karşısında oynayıp oynayamayacağı merak konusuydu. Milli maçın ardından özel uçakla Türkiye’ye gelen Valencia’nın maç kadrosunda yer alma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.
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