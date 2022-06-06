Ronaldo verdiği sözü tuttu: Takımı La Liga'ya döndü, bisiklet yolculuğuna başladı

06 Haziran 2022 Pazartesi, 13:15

Brezilya futbolunun efsanevi isimlerinden olan Ronaldo'nun bisiklet yolculuğu başladı. Bu sezon La Liga'ya yükselen Real Valladolid'in yüzde 51 hissesine sahip olan Ronaldo, takımın lig atlaması halinde Valladolid'den Santiago de Compostela'ya bisikletle gideceğini açıklamıştı.

Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı "Ve Santiago de Compostela'ya gidiyoruz" paylaşımıyla yolculuğa başladıklarını duyurdu.

Brezilyalı efsane ayrıca, "Bunun sözünü daha önce vermiştim. Bu yolculuğu bisikletle yapacağım çünkü koşamam. Eşimle birlikte Vallodolid'den ayrılıyoruz ve bisikletle Santiago de Compostela'ya bisikletle gidiyoruz. Bu harika olacak. Fiziksel olarak acı verici olsa da harika bir deneyim yaşayacağız" açıklamasında bulundu.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Ronaldo ve eşi Celina Locks'un günlük molalarla ilerleyecekleri belirtildi.