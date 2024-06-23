Ronaldo'dan Arda Güler'e Real Madrid sözleri: 'Aynı ruhu görüyorum'
A Milli Takım, EURO 2024 F Grubu ikinci karşılaşmasında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Cristiano Ronaldo'nun soyunma odasında Arda Güler'le konuştuğu iddia edildi.
Portekiz'in 3-0'lık üstünlüğü ile sona erden karşılaşmanın ardından A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, Cristiano Ronaldo ile selamlaşmak istedi. Cristiano Ronaldo, Arda Güler'i görmezden geldi ve milli futbolcuya cevap vermedi. Arda'nın eliyle Ronaldo'nun göğsüne dokunmasına rağmen yıldız futbolcudan karşılık alamaması çok konuşuldu.
'HER ZAMAN HER ŞEYİ KAZANMAK İÇİN ÇIKARSIN'
Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Defensa Central'de yer alan habere göre Cristiano Ronaldo, soyunma odasında Arda Güler'e gülümseyerek "Real Madrid'de her zaman her şeyi kazanmak için çıkarsınız, ruhun hala aynı olduğunu görüyorum..." dedi.
'TÜRK TARAFTARLARIN İDOLÜ'
Haberde Arda Güler'in Portekiz maçında oyuna sonradan girmesine rağmen takımını ateşlediği belirtildi. Arda Güler'in Türk taraftarların idolü olduğu vurgulanan haberin detayında "Gerçek şu ki Güler her şeyi denedi; hem pas veren hem de kaleye şut atan bir oyuncuydu. Oyuna girer girmez takımının en tehlikeli oyuncusu oldu ve oyuna anlam kattı. Bu yüzden şu anda tüm Türk taraftarların idolü o. Çünkü 19 yaşında tüm sorumluluğu alıyor." denildi.
'SAHADA KENDİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI'
Arda Güler'in önünde uzun bir gelecek olduğu belirtilen haberde "Cristiano kariyerinin sonuna yaklaşıyor ama Arda'nın önünde daha uzun yıllar var. Önünde Türk milli takımına liderlik etmek ve Real Madrid'de adını duyurmak gibi heyecan verici mücadeleler var. İlki şimdiden kendini göstermeye başlarken, ikincisi sezon sonunda bunu yapmaya başladı. Carlo Ancelotti'nin gelecek sezon ona daha fazla dakika vermesi umuluyor çünkü oyuncu sahada kendini göstermeye başladı." ifadelerin kullanıldı.
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