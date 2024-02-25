Ronaldo'nun neden ayaklarına oje sürdüğü belli oldu

Yayınlanma: 25.02.2024 - 15:32

Güncelleme: 25.02.2024 - 15:32

Futbol efsanesi Cristiano Ronaldo, hafta başında 13 yaşındaki oğlu Cristiano Jr ile antrenman sonrası çekildikleri bir fotoğrafı Instagram'a yükledi.

Baba-oğul, evlerindeki spor salonunda poz verirken yüzlerinde kocaman bir gülümseme vardı.

Ancak yıldız futbolcunun takipçileri, ayak tırnaklarının siyah ojeyle boyanmış olduğunu fark etmekte gecikmedi ve bazıları da rahatsızlarını dile getirdi.

Bir kullanıcı, yorumunda, "Kimse siyah ojeli tırnaklar hakkında konuşmayacak mı?" derken, bir diğeri de "Tamam ama hiç kimse Ronaldo'nun ayaklarındaki siyah ojeyi fark etmedi mi?" diye ekledi.

Fakat daha sonra bunun son derece önemli bir sebebi olduğu öğrenildi.

Sporcular, her gün ayakkabı içinde terleyerek geçirdikleri uzun ve yorucu saatler nedeniyle ayak tırnaklarında mantar enfeksiyonlarına karşı hassas olabilir. Bu sorun özellikle, maç sırasında ayaklarına basılan ya da çalım yediklerinde ayakları büyük bir travmaya maruz kalan futbolcularda yaygındır. Bu sebeple Ronaldo'nun, ayak tırnaklarını mantar ve bakterilerden korumak için boyadığı bilinmektedir.

BUNU YAPAN İLK SPORCU DEĞİL...

Formunun zirvesinde olan ve bu sezon Suudi Pro Lig kulübü Al Nassr ve Portekiz Milli Takımı için 34 maçta 33 gol atan 39 yaşındaki oyuncu için bu yöntem kesinlikle işe yaramışa benziyor.

Üstelik bu yöntemle ayaklarını koruyan ilk sporcu da o değil...

LadBible'da yer alan habere göre, boks kariyerinin zirvesindeyken Mike Tyson da aynı sebeple tırnaklarını boyardı ve bu aynı zamanda, MMA dövüşçüleri ve atletizm koşucuları arasında da oldukça yaygın bir uygulama.

OĞLU DA ONUN AYAK İZLERİNİ TAKİP EDİYOR

Diğer yandan, ünlü yıldızın oğlu Cristiano Jr. da Al Nassr'a katılmadan önce büyük kulüplerde oynamış ve dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan babasının ayak izlerini takip ediyor gibi görünüyor.

U13s oyuncusu basına demecinde, "Buraya geldiğim için çok mutluyum ve [Al-Nassr'da] kendimi rahat hissediyorum, çabuk uyum sağladım ve Tanrı'ya şükür bu sezon çok keyif aldım" dedi.

Oğul Cristiano ayrıca, onunla aynı sahayı paylaşabilmek adına, babasının birkaç yıl daha oynamaya devam etmesini istediğini belirtti.

NE ZAMAN JÜBİLE YAPACAK?

Yıldız futbolcu daha önce verdiği röportajlardan birinde, oğlunun kendisine, "Baba, birkaç yıl daha dayan. Seninle oynamak istiyorum!" dediğini söylemişti.

Kısa süre önce düzenlenen Globe Futbol Ödülleri'nde yaptığı konuşmada Ronaldo, olası jübile tarihine ilişkin olarak şunları söyledi:

"Dürüst olmak gerekirse ne zaman bitireceğimi bilmiyorum. Tabii ki yakında olacak, yakında derken 10 yıl daha demek istiyorum. Hayır şaka yapıyorum, bilmiyorum, bakalım..."