Roy Hodgson'dan sürpriz imza: 44 yıl sonra geri döndü

Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan 2024'te ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Roy Hodgson, 2 yıl sonra teknik direktörlüğe geri döndü.

İngiltere Championship takımlarından Bristol City, arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Gerhard Struber'in görevden alındığını ve takımın başına geçici olarak Roy Hodgson'ın getirildiğini duyurdu.

78 yaşındaki Hodgson, 1982'de Bristol City'de görev yapmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerine başladığı Bristol City'nin başına 44 yıl sonra yeniden geçmiş oldu.

Hodgson yaptığı açıklamada, "Yönetim kuruluyla harika görüşmeler yaptım ve sezon sonuna kadar yardımcı olma fırsatı bulduğum için gerçekten heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

PLAY-OFF ŞANSI DEVAM EDİYOR

İngiltere Championship'te sezonun son bölümüne girilirken Bristol City'nin play-off'a kalma ihtimali devam ediyor.

Ligin bitimine 7 hafta kala play-off 12 puan ardında bulunan Bristol City, son maçlarını kazanıp üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.