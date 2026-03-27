Roy Hodgson'dan sürpriz imza: 44 yıl sonra geri döndü

27.03.2026 16:46:00
Cumhuriyet Spor
İngiltere Championship takımlarından Bristol City, teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar Roy Hodgson'la anlaştı. Son olarak Premier Lig'de Crystal Palace'ı çalıştıran Hodgson, 44 yıl sonra Bristol City'ye geri döndü.

Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan 2024'te ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Roy Hodgson, 2 yıl sonra teknik direktörlüğe geri döndü.

İngiltere Championship takımlarından Bristol City, arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Gerhard Struber'in görevden alındığını ve takımın başına geçici olarak Roy Hodgson'ın getirildiğini duyurdu.

78 yaşındaki Hodgson, 1982'de Bristol City'de görev yapmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerine başladığı Bristol City'nin başına 44 yıl sonra yeniden geçmiş oldu.

Hodgson yaptığı açıklamada, "Yönetim kuruluyla harika görüşmeler yaptım ve sezon sonuna kadar yardımcı olma fırsatı bulduğum için gerçekten heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

PLAY-OFF ŞANSI DEVAM EDİYOR

İngiltere Championship'te sezonun son bölümüne girilirken Bristol City'nin play-off'a kalma ihtimali devam ediyor.

Ligin bitimine 7 hafta kala play-off 12 puan ardında bulunan Bristol City, son maçlarını kazanıp üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

İlgili Haberler

Crystal Palace'tan Roy Hodgson kararı!
Crystal Palace'tan Roy Hodgson kararı! Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, tecrübeli İngiliz teknik direktör Roy Hodgson ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Roy Hodgson, Crystal Palace ile yola devam edecek
Roy Hodgson, Crystal Palace ile yola devam edecek İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, mart ayında göreve gelen İngiliz teknik direktör Roy Hodgson ile bir sezon daha yola devam etme kararı aldı.
Crystal Palace yeni teknik direktörü Roy Hodgson kimdir? Roy Hodgson hangi takımlarda futbol oynadı?
Crystal Palace yeni teknik direktörü Roy Hodgson kimdir? Roy Hodgson hangi takımlarda futbol oynadı? İngiltere Premier Ligi takımlarından Crystal Palace, teknik direktörlük konusunda Roy Hodgson ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Futbolseverler Crystal Palace yeni teknik direktörü Roy Hodgson'un kim olduğunu ve kariyerini merak ediyor. Peki, Crystal Palace yeni teknik direktörü Roy Hodgson kimdir? Roy Hodgson hangi takımlarda futbol oynadı?