Roy Hodgson, Crystal Palace ile yola devam edecek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, mart ayında göreve gelen İngiliz teknik direktör Roy Hodgson ile bir sezon daha yola devam etme kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2023 - 17:25
Roy Hodgson, Crystal Palace ile yola devam edecek
Abone Ol google-news

Roy Hodgson, sezon sonuna kadar Crystal Palace'ta kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, 75 yaşındaki teknik adamın 2023-24 sezonu sonuna kadar teknik direktörlük görevini sürdüreceği belirtildi.

PREMİER LİG TARİHİNİN EN YAŞLI MENAJERİ

İngiltere Premier Lig tarihinin en yaşlı çalıştırıcısı konumundaki Hodgson, Patrick Vieira yönetiminde geçen sezon kümede kalma tehlikesi yaşayan Crystal Palace'ta Fransız teknik direktörün yerine mart ayında göreve gelmişti. 

Hodgson yönetiminde aldığı başarılı sonuçların ardından çıkışa geçen Crystal Palace, ligi 11. sırada tamamlamıştı.

İNGİLTERE MİLLİ TAKIMI'NI ÇALIŞTIRDI

Crystal Palace'ı 2017-21 sezonları arasında da çalıştıran Roy Hodgson, kulüp kariyerinde Liverpool, Inter, Watford, West Bromwich Albion, Fulham, Udinese, Kopenhag, Grasshoppers, Viking, Blackburn Rovers, Neuchatel Xamax, Malmö, Örebro, Bristol City ve Halmstads takımlarını yönetti. 

Deneyimli teknik adam, İngiltere, Finlandiya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsviçre'nin milli takımlarını da çalıştırdı.


Roy Hodgson Blackburn Rovers crystal palace İngiltere Premier Lig premier lig

İlgili Haberler

Premier Lig'e transfer oldu... Hollanda'ya kiralandı!

Premier Lig'e transfer oldu... Hollanda'ya kiralandı!
İngiltere Premier Lig'de fikstür belli oldu: İlk hafta dev maç!

İngiltere Premier Lig'de fikstür belli oldu: İlk hafta dev maç!
Premier Lig şampiyonu Manchester City, Süper Lig'i ikiye katladı!

Premier Lig şampiyonu Manchester City, Süper Lig'i ikiye katladı!

En Çok Okunan Haberler