Ruben Amorim, İngilizleri kızdırdı: 'Küstahça'

Ruben Amorim'in UEFA Avrupa Ligi'nde tarihe geçen Lyon maçı sonrası Manchester United taraftarına yaptığı gönderme İngiliz basınında büyük yankı uyandırdı.

Ruben Amorim, İngilizleri kızdırdı: 'Küstahça'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.04.2025 - 10:42

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde tarihe geçen maçta Lyon'u 120 ve 120+1'de attığı gollerle uzatmalarda 5-4 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Manchester United'ın unutulmaz zaferi sonrası Ruben Amorim'in yaptığı açıklamalar ise İngilizleri kızdırdı.

Ruben Amorim, Lacazette'in 109. dakikadaki penaltı golüyle skorun 4-2 Lyon lehine gelmesinin ardından stattan ayrılan Manchester United taraftarına gönderme yaptı.

Amorim, "Skor 4-2 olunca trafik yüzünden ayrılmak zorunda kalanlar için üzülüyorum, yıkılacaklar. Performansımızın düşük olduğunu ve tüm eleştirileri hak ettiğimizi biliyoruz ancak bu sezonu özel kılmak için zamanımız var" ifadelerini kullandı.

İngiliz basını ise Ruben Amorim'in Manchester United taraftarına yaptığı bu göndermeyi "küstahça" sözüyle niteledi.


Etiketler: #Ruben Amorim #manchester united #ingiliz

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