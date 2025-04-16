Manchester United'a Zirkzee'den kötü haber!

Manchester United forması giyen Joshua Zirkzee, Newcastle United maçında yaşadığı sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Manchester United'a Zirkzee'den kötü haber!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.04.2025 - 16:22

Manchester United, Premier League'in 29. haftasında deplasmanda Newcastle United ile karşı karşıya geldi. St. James Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.

Kırmızı Şeytanlar adına maçın en kötü haberlerinden biri Hollandalı yıldız Joshua Zirkzee'den geldi. Karşılaşmanın 55. dakikasında sakatlanan 23 yaşındaki futbolcu, yerini Rasmus Höjlund'a bıraktı.

Maç sonrası yapılan kontrollerde Zirkzee'nin uyluk gerilmesi yaşadığı belirlendi. Bu sakatlık nedeniyle genç oyuncunun sezonu kapattığı açıklandı.

PERFORMANSI

Bu sezon Manchester formasıyla 48 maçta süre alan Zirkzee, 7 gol 2 asistlik performans sergiledi.


Etiketler: #Joshua Zirkzee #manchester united #sakatlık

İlgili Haberler

Andre Onana maça damga vurdu: Manchester United uzatmalarda yıkıldı!

Andre Onana maça damga vurdu: Manchester United uzatmalarda yıkıldı!
Manchester United taraftarına ömür boyu men cezası!

Manchester United taraftarına ömür boyu men cezası!
Antony'den Manchester United itirafı: 'Çok iyi şeyler öğrendim ama...'

Antony'den Manchester United itirafı: 'Çok iyi şeyler öğrendim ama...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler