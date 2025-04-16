Manchester United'a Zirkzee'den kötü haber!
Manchester United forması giyen Joshua Zirkzee, Newcastle United maçında yaşadığı sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.
Manchester United, Premier League'in 29. haftasında deplasmanda Newcastle United ile karşı karşıya geldi. St. James Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.
Kırmızı Şeytanlar adına maçın en kötü haberlerinden biri Hollandalı yıldız Joshua Zirkzee'den geldi. Karşılaşmanın 55. dakikasında sakatlanan 23 yaşındaki futbolcu, yerini Rasmus Höjlund'a bıraktı.
Maç sonrası yapılan kontrollerde Zirkzee'nin uyluk gerilmesi yaşadığı belirlendi. Bu sakatlık nedeniyle genç oyuncunun sezonu kapattığı açıklandı.
PERFORMANSI
Bu sezon Manchester formasıyla 48 maçta süre alan Zirkzee, 7 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Etiketler: #Joshua Zirkzee #manchester united #sakatlık
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