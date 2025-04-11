Ruben Amorim'den Altay Bayındır kararı!

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim'in hafta sonu oynanacak Newcastle United maçında kalede Altay Bayındır'a görev vermeyi planladığı iddia edildi.

Ruben Amorim'den Altay Bayındır kararı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.04.2025 - 18:48

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, kalede değişikliğe gitmeyi planlıyor.

PREMIER LİG'DE İLK KEZ

Sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen ancak şu ana kadar forma şansı bulmakta zorlanan Altay Bayındır, teknik heyetin kararıyla Premier Lig'de ilk kez 11'de sahaya çıkabilir. 

Daily Mail'in haberine göre; Portekizli çalıştırıcı Ruben Amorim, Newcastle United maçında Altay Bayındır'ı oynatmayı planlıyor.

PERFORMANSI 

Altay Bayındır, bu sezon Manchester United'da 6 maça çıktı ve 2'sinde kalesini gole kapattı.


Etiketler: #altay bayındır #manchester united #Ruben Amorim

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