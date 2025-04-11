İngiliz taraftarlardan Altay Bayındır isyanı: 'Türk'ü serbest bırakmanın vakti geldi'

Yayınlanma: 11.04.2025 - 10:43

Güncelleme: 11.04.2025 - 10:43

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki ilk maçında deplasmanda Lyon ile 2-2 berabere kaldı. İngiliz ekibinin tartışılan kalecisi Andre Onana müsabakada yediği 2 golle bir kez daha eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

NTV Spor'un derlediği habere göre; Manchester United taraftarı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda kaleyi Altay Bayındır'ın devralması gerektiğini savundu.

İngiliz taraftarların yaptığı bazı Altay Bayındır paylaşımları şöyle:

"Ruben Amorim, Onana ve Hojlund'dan daha iyi olan Altay Bayındır ve Zirkzee'yi neden kulübede tutuyor?"

"Altay Bayındır haftaya başlamalı."

'ONU HERKESTEN VE KENDİNDEN KORU'

"Andre Onana'yı Altay Bayındır için çıkarmalısın. Onu herkesten ve kendinden koru. İki korkunç hata."

"Altay Bayındır kalede bir şansı hak etmiyor mu?"

'TÜRK'Ü SERBEST BIRAKMANIN VAKTİ GELDİ'

"Onana kendisi ve United için tam bir utanç kaynağı. Bayindir, De Gea ile çok benzer bir profile sahip ve şu an sahip olduğumuz o palyaçodan çok daha üstün. Türk'ü serbest bırakmanın zamanı geldi."

"Altay Bayındır'ı bundan sonra ana kalecimiz yapın."

"Altay Bayındır, FA Kupası'nda Buffon gibi oynadı ve bir daha hiçbir maçta ilk 11'de başlamadı! Amorim'in kendini açıklaması lazım."

"Altay Bayındır'ın bugün itibarıyla sezon sonuna kadar her maça ilk 11'de başlaması bekleniyor."

"Bir United oyuncusu hakkında kötü konuşmaktan hiç hoşlanmam ve şimdi de yapmayacağım ancak Bayındır'a sezonun geri kalanında 1 numaralı forma verilmeli. 2 numaranız, performansı düşük bir 1 numara tarafından dışarıda tutuluyorsa bu onlara iyi bir mesaj vermez."