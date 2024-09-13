Ruben Vargas kimdir? Galatasaray transfer gündemindeki Ruben Vargas kaç yaşında, nereli?
Ruben Vargas'ın kim olduğu, Galatasaraylı futbolseverler tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Peki, Ruben Vargas kimdir? Galatasaray transfer gündemindeki Ruben Vargas kaç yaşında, nereli?
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, Ruben Vargas'la ilgileniyor. Haberde, Galatasaray yönetiminin Ruben Vargas transferini bitirmek için Roma'dan ayrılacağı ve Almanya'ya uçacağı belirtildi. Peki, Ruben Vargas kimdir? Galatasaray transfer gündemindeki Ruben Vargas kaç yaşında, nereli?
RUBEN VARGAS KİMDİR?
Augsburg'un 2019 yılında 4 milyon Euro ödeyerek Luzern'den transfer ettiği Rubern Vargas, geçen sezon 32 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans gösterdi. Vargas'ın Augsburg ile sözleşmesi 2025 Haziran ayında bitecek.
Etiketler: #Ruben Vargas #galatasaray #transfer
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