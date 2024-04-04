Rudy Fernandez'den emeklilik kararı!
İspanyol basketbolcu Rudy Fernandez, sezon sonunda emekli olacağını açıkladı. Fernandez, lig ve EuroLeague maçlarının ardından milli takım formasını giyip kariyerini noktalayacağını belirtti.
Real Madrid'in yıldızı Rudy Fernandez emeklilik kararı aldı.
Fernandez, THY EuroLeague'de oynanacak Baskonia maçı öncesindeki basın toplantısında sezon sonunda basketbolu bırakacağını söyledi.
İspanyol oyuncu açıklamasında, "Artık yaşlandım. Basketbol dışında şeyleri düşünmenin zamanı geliyor. Kalan ayların tadını çıkarmak istiyorum. Emeklilik zor bir kelime. Olimpiyat hayalini gerçekleştirmek istiyorum" dedi.
RUDY FERNANDEZ'İN KARİYERİ
Basketbol kariyerine Joventut'ta başlayan Rudy Fernandez, 2008'de Portland'la NBA'e adım attı.
NBA'de Denver Nuggets'ta da oynayan Fernandez, 2012'den bu yana Real Madrid forması giyiyor.
Rudy Fernandez, kariyerinde EuroLeague (3), EuroCup, EuroChallenge, Dünya Kupası (2), EuroBasket (4) şampiyonlukları yaşadı.
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