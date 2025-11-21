Rumen efsaneden Türkiye eşleşmesi için ülke gündemine oturan cümle!

2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Türkiye'nin rakibi Romanya oldu. Ay-yıldızlı ekibin tarihinde en fazla karşılaştığı ülke olan Romanya'da efsane futbolcu Miodrag Belodedici eşleşmeye ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Belodedici, Romanya'nın Dünya Kupası'na giden yolda neredeyse mükemmel bir yola düştüğünü belirtti. Efsane futbolcu Türkiye'nin üst düzey futbolcuları ve taraftar gücüyle her takımı korkutabilecek güçlü bir rakip olarak görüyor.

Ancak Belodedici, Romanya'nın olası bir mücadelede galip gelip güçlü bir izlenim bırakacak kaynaklara sahip olduğuna inanıyor. Ayrıca, Mircea Lucescu'nun Türk futbolundaki deneyiminin Romanya için önemli bir avantaj olduğunu vurguluyor.

Miodrag Belodedici'nin açıklamaları şöyle:

"Taraftarları çok gürültülü, hem de gerçekten çok. Yine de belki bizi hatırlamaları için onları döveriz. Mircea da bunu bilir; sonuçta o da orada milli takım teknik direktörlüğü yaptı, bu bile başlı başına bir avantaj.

Oradaki atmosfer çok etkili olacaktır. Stada çıkıp 80 bin kişinin şarkı söylediğini duyduğunda insanın bacakları ister istemez titrer, nabzı hızlanır; ciğerlerini ve beynini doğru düzgün oksijenleyemezsin. O kalabalığın o çığlığı arasında, insan bir an maçı düşünmeyi bile bırakabiliyor."