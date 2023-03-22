Rumen futbolcu Alexandru Maxim'in bonservis ücreti belli oldu

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Gaziantep FK'den kiraladığı Rumen oyuncu Alexandru Maxim için istenen bonservis bedeli ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 10:59
Rumen futbolcu Alexandru Maxim'in bonservis ücreti belli oldu
Abone Ol google-news

Şenol Güneş önderliğinde gelecek sezonun planlamalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kiralık oyuncuların durumlarıyla ilgili değerlendirmeler devam ederken Maxim'in takımdaki geleceği için gelişme yaşandı.

Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'den sezon sonuna kadar kiralanan Alexandru Maxim'in durumu ise henüz netlik kazanmadı. Ancak kırmızı-siyahlı kulübün, 32 yaşındaki Rumen yıldızdan ciddi bir bonservis beklentisi içinde olduğu aktarıldı.

Alexandru Maxim

Milliyet'in haberine göre, Gaziantep FK'nin ligin en yetenekli ve skor katkısı yüksek isimlerinden olan Maxim'i 5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında elden çıkarmayı düşündüğü belirlendi.

SICAK BAKIYOR

Beşiktaş'ın satın alma opsiyonu olmadan kiraladığı Maxim'in bonservisini almaya sıcak baktığı kaydedildi. Ancak bu konudaki kesin karar sezon sonu verilecek. Siyah-beyazlılar, Rumen yıldızın kalan maçlarda ortaya koyacağı performans ve teknik direktör Şenol Güneş'in raporuna göre bir değerlendirme yapacak.

Şenol Güneş

KARAR ŞENOL GÜNEŞ'İN

Şenol Güneş'in raporu olumlu olursa Gaziantep FK ile bonservis için masaya oturulacak. Anlaşma sağlanması halinde Maxim ile sözleşme imzalanacak. Her fırsatta Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu aktaran yetenekli futbolcunun kariyerine siyah-beyazlı takımda devam etmek istediği belirtildi. Kulüplerin anlaşması halinde Maxim'in Beşiktaş'la sözleşme imzalamaya şimdiden hazır olduğu kaydedildi. 


Alexandru Maxim beşiktaş gaziantep fk transfer

İlgili Haberler

Beşiktaşlı Cenk Tosun'dan transfer ve sözleşme yanıtı!

Beşiktaşlı Cenk Tosun'dan transfer ve sözleşme yanıtı!
Beşiktaş'ta Dele Alli çıkmazı! Veda için şart koştu...

Beşiktaş'ta Dele Alli çıkmazı! Veda için şart koştu...
Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe! Beşiktaş - Fenerbahçe: 72-90

Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe! Beşiktaş - Fenerbahçe: 72-90

En Çok Okunan Haberler