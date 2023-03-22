Rumen futbolcu Alexandru Maxim'in bonservis ücreti belli oldu

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 10:59

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 10:59

Şenol Güneş önderliğinde gelecek sezonun planlamalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kiralık oyuncuların durumlarıyla ilgili değerlendirmeler devam ederken Maxim'in takımdaki geleceği için gelişme yaşandı.

Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'den sezon sonuna kadar kiralanan Alexandru Maxim'in durumu ise henüz netlik kazanmadı. Ancak kırmızı-siyahlı kulübün, 32 yaşındaki Rumen yıldızdan ciddi bir bonservis beklentisi içinde olduğu aktarıldı.

Alexandru Maxim

Milliyet'in haberine göre, Gaziantep FK'nin ligin en yetenekli ve skor katkısı yüksek isimlerinden olan Maxim'i 5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında elden çıkarmayı düşündüğü belirlendi.

SICAK BAKIYOR

Beşiktaş'ın satın alma opsiyonu olmadan kiraladığı Maxim'in bonservisini almaya sıcak baktığı kaydedildi. Ancak bu konudaki kesin karar sezon sonu verilecek. Siyah-beyazlılar, Rumen yıldızın kalan maçlarda ortaya koyacağı performans ve teknik direktör Şenol Güneş'in raporuna göre bir değerlendirme yapacak.

Şenol Güneş

KARAR ŞENOL GÜNEŞ'İN

Şenol Güneş'in raporu olumlu olursa Gaziantep FK ile bonservis için masaya oturulacak. Anlaşma sağlanması halinde Maxim ile sözleşme imzalanacak. Her fırsatta Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu aktaran yetenekli futbolcunun kariyerine siyah-beyazlı takımda devam etmek istediği belirtildi. Kulüplerin anlaşması halinde Maxim'in Beşiktaş'la sözleşme imzalamaya şimdiden hazır olduğu kaydedildi.