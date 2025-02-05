Rumen tenisçi Simona Halep'ten emeklilik kararı!

Eski dünya 1 numarası Rumen raket Simona Halep, tenis kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Rumen tenisçi Simona Halep'ten emeklilik kararı!
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AA
Yayınlanma: 05.02.2025 - 12:17

Kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu da bulunan tek kadınlarda eski dünya 1 numarası Rumen tenisçi Simona Halep, kortlara veda ettiğini duyurdu.

2 GRAND SLAM ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR

33 yaşındaki raket, Romanya'da düzenlenen Transilvanya Açık tenis turnuvasının ilk turunda İtalyan rakibi Lucia Bronzetti'ye 6-1 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup olduktan sonra emeklilik kararını karşılaşma sonrasında kortta yaptığı konuşmada açıkladı.

Halep, 2018'de Fransa Açık ve 2019'da Wimbledon'da şampiyon olmuştu.


Etiketler: #simona halep #tenis #emeklilik

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