Rumen tenisçi Simona Halep'ten emeklilik kararı!
Eski dünya 1 numarası Rumen raket Simona Halep, tenis kariyerini sonlandırdığını açıkladı.
Kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu da bulunan tek kadınlarda eski dünya 1 numarası Rumen tenisçi Simona Halep, kortlara veda ettiğini duyurdu.
2 GRAND SLAM ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR
33 yaşındaki raket, Romanya'da düzenlenen Transilvanya Açık tenis turnuvasının ilk turunda İtalyan rakibi Lucia Bronzetti'ye 6-1 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup olduktan sonra emeklilik kararını karşılaşma sonrasında kortta yaptığı konuşmada açıkladı.
Halep, 2018'de Fransa Açık ve 2019'da Wimbledon'da şampiyon olmuştu.
Etiketler: #simona halep #tenis #emeklilik
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