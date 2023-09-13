Rumenlerden provokasyon... Olaylı maçın galibi Romanya!

Yayınlanma: 13.09.2023 - 09:38

Güncelleme: 13.09.2023 - 09:38

EURO 2024 Elemeleri I Grubu 6. hafta maçında Romanya ile Kosova karşı karşıya geldi. Romanya mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Romanya'ya galibiyeti getiren golleri 83. dkaikada Nicolae Stanciu ve 90+3. dakikada Valentin Mihaila attı.

Romanya'da Stanciu, 61. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Kosova'da Vedat Muriç, ilk 11'de başladığı maçta 42. dakikada kırmızı kart gördü. Beşiktaşlı Milot Rashica 54 dakikada sahada kaldı. Alanyasporlu Florent Hadergjonaj 54'te oyuna dahil oldu.

RUMEN TARAFTARLARIN PROVOKASYONU

Romanya ile Kosova arasındaki mücadeleye yaşanan olaylar damga vurdu.

Rumen taraftarlar, Kosova'nın ulusal marşı okunduğu sırada "Sırbistan" tezahüratı yaptı. Daha sonra tribünlerde "Kosova Sırbistan'dır" pankartı açıldı.

Bu gelişmenin ardından 15. dakikada maç durdu ve iki takım oyuncuları soyunma odasına gitti.

Stadyumda taraftara Sırbistan lehine tezahürat yapılmaması ve Sırbistan pankartının yeniden açılmaması gerektiği şeklinde anons yapıldı.

OYUN 50 DAKİKA DURDU

Rumen, Kosovalı ve UEFA yetkilileri arasında yapılan toplantının ardından maç için devam kararı çıktı.

Yaklaşık 50 dakikalık duraksamanın ardından Romanya-Kosova mücadelesi yeniden başladı ve mücadeleyi Romanya 2-0'lık skorla kazandı.

Bu sonucun ardından Romanya, grupta 12 puana yükseldi. Kosova 4 puanda kaldı.

Romanya, bir sonraki maçında Belarus deplasmanına gidecek. Kosova, Andorra deplasmanına gidecek.