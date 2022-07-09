Rusya Süper Kupası'nda zafer Zenit'in oldu

Rusya Süper Kupası finalinde Spartak Moskova'yı mağlup eden Zenit St. Petersburg şampiyonluğa ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
09 Temmuz 2022 Cumartesi, 22:25
Rusya Süper Kupası'nda zafer Zenit'in oldu
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Rusya Süper Kupası'nda şampiyon Zenit St. Petersburg oldu.

Krestovsky Stadı'nda oynanan maçta Zenit St. Petersburg'a şampiyonluğu getiren golleri 29. dakikada Ivan Sergeev, 34. dakikada Malcom, 46. dakikada Wendel ile 90. dakikada Mateo Casierra attı.

Zenit St. Petersburg 2008, 2011, 2015, 2016, 2020 ve 2021 yıllarının ardından kupayı 7. kez müzesine götürdü.


Rusya Süper Kupası Spartak Moskova Zenit St. Petersburg
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