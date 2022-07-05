Sevilla ve Zenit, Marcao için İstanbul'da

05 Temmuz 2022 Salı, 09:19

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Marcao’nun transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Hürriyet'in haberine göre, kariyerine Avrupa’da devam etmeyi planlayan ve kendisine gelen teklifleri değerlendirmek isteyen Marcao için İstanbul’da transfer zirvesi gerçekleşecek.

İddiaya göre, Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak isteyen İspanyol devi Sevilla ile Rus devi Zenit, İstanbul'da pazarlık masasına oturacak.

GALATASARAY 15 MİLYON EURO İSTİYOR

Sevilla’nın ilk teklif olarak 8.5 milyon Euro bonservis + 1.5 milyon Euro bonus, Zenit’in ise 12 milyon Euro önerdiği ileri sürüldü.

Haberde, İspanyol ekibiyle salı günü görüşecek olan Galatasaraylı yöneticilerin, rakamın toplamda 15 milyon Euro’ya çıkarılmasını isteyeceği ifade edildi.

"MARCAO LİSTEMİZDE BULUNUYOR"

Sevilla eğer kulübün talep ettiği rakamı önermezse, Galatasaray bu kez de İstanbul’da Zenit Kulübü ile masaya oturacak.

İspanyol ekibi Sevilla'nın sportif direktörü Monchi, katıldığı bir radyo programında Marcao için, "Marcao, listemizde olan stoperlerden bir tanesi. Ancak, şu anda transfer için düşündüğümüz tek stoper o değil. Ben sürekli farklı alternatifler üzerinde de çalışırım. Farklı filtrelerimizden başarıyla geçti ve transferini düşündüğümüz oyunlar listesine girdi. Sadece agresif bir stoper değil aynı zamanda sol ayaklı. Pasör özellikleri var. Aklımızda belirlediğimiz profile tam olarak uyan bir stoper" ifadelerini kullanmıştı.