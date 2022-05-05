Rusya UEFA'dan ayrılmaya hazırlanıyor

05 Mayıs 2022 Perşembe, 12:08

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasıyla uluslararası spor kurumları Rus takımlarını ve Rusya'nın farklı branşlardaki milli takımlarını organizasyonlara almadı. Euroleague ve UEFA, Rus kulüplerini bu sezon organizasyonlardan çıkarırken gelecek sezon da bu takımların turnuvalarda yer almayacağını açıkladı.

Rusya Futbol Federasyonu, Spor Tahkim Mahkemesi'ne itiraz etse de daha sonra yaptığı başvuruyu geri çekti.

Ntvspor'un Sky Almanya'dan aktardığına göre, Rusya Futbol Federasyonu, UEFA'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Federasyon, Asya Futbol Konfederasyonu'na (AFC) katılmak için çalışmalara başladı.

AFC'de, UEFA'ya oranla daha fazla Rusya destekçisi üye bulunduğu öğrenildi.