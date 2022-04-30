Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da 3 ayrılık

30 Nisan 2022 Cumartesi, 21:42

Adana Demirspor, üç futbolcusuyla yolları ayırdığını açıkladı.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımızdan Ferhat Kaplan, Kaan Kanak ve Lucas Castro ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Oyuncularımıza kulübümüz adına teşekkür ediyor, devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullandı.

Ferhat Kaplan ve Lucas Castro sezon başında takıma katılırken, Kaan Kanak ise Ocak 2021'den beri Adana Demirspor forması giyiyordu.

Adana Demirspor, ligin 35. haftasında cuma günü deplasmanda karşılaştığı Giresunspor'a 2-0 mağlup olmuştu.