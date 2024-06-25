Ruud van Nistelrooy eski kulübüne geri dönüyor!
Hollandalı Teknik Direktör Ruud van Nistelrooy'un, futbolculuk kariyerinde formasını giydiği Manchester United'da Erik ten Hag'ın ekibine katılacağı iddia edildi.
Manchester United'ın efsane oyuncularından Ruud van Nistelrooy geleceği ile ilgili kararını verdi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, 47 yaşındaki Hollandalı hoca Nistelrooy, Manchester United'ın teknik kadrosuna geçmeye hazırlanıyor.
ERİK TEN HAG'IN EKİBİNE KATILIYOR
Haberde, 2 sezon önce PSV Eindhoven teknik direktörlüğünden ayrıldığından beri boşta olan Nistelrooy'un, Erik ten Hag'ın teknik kadrosunda yer alacağı söylendi.
Ancak teknik kadroda hangi görevi üstleneceği ise belirtilmedi.
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