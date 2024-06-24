A Milli Takım'da flaş sakatlık: Kadrodan çıkarıldı!

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'da sol diz ön çapraz bağı kopan kaleci Doğan Alemdar'ın EURO 2024 kafilesinden çıkarıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.06.2024 - 14:33
A Milli Takım'da flaş sakatlık: Kadrodan çıkarıldı!
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Türkiye Futbol Federasyonu, antrenmanda sakatlanan Doğan Alemdar için bir açıklama yaptı.

TFF'nin açıklamasına göre Doğan Alemdar'ın ön çapraz bağları koptu. 2024 Avrupa Şampiyonası sürecindeki kaleci yeterliliğini sağlamak adına Muhammed Şengezer kadroya davet edildi.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"A Milli Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı esnasında dizinde travma meydana gelen millî kalecimiz Doğan Alemdar'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı.

Yapılan kontroller neticesinde, Doğan'ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi ve millî kalecimizin tedavisinin bir sonraki aşamasına geçmek üzere kamptan ayrılmasına karar verildi.

2024 Avrupa Şampiyonası sürecindeki kaleci yeterliliğini sağlamak adına, Medipol Başakşehir FK takımından Muhammed Şengezer, A Millî Takım kampına çağrıldı."


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