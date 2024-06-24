Çağlar Söyüncü'nden Milli Takım'a destek çağrısı!
A Milli Takım kadrosunda yer almayan Çağlar Söyüncü, milli takım için destek paylaşımında bulundu.
A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda sakatlığı nedeniyle yer almayan Çağlar Söyüncü, milliler için bir paylaşımda bulundu.
Çağlar, paylaşımında A Milli Takım için destek çağrısında bulundu.
Çağlar Söyüncü'nün paylaşımı şu şekilde:
"Gruba iyi başladık ve bir üst tura çıkma ihtimalimizin çok yüksek olduğu bir konumdayız. Durum böyleyken ve takımımızda bu kadar genç oyuncu varken yapmamız gereken tek şey destek olmak. Hep beraber inanalım ve birlik olalım. Yıllardır söylediğimiz gibi, bir oluruz yolunda"
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