Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rüya gibi başlangıç: Azerbaycan'da gündem Aboubakar!

Rüya gibi başlangıç: Azerbaycan'da gündem Aboubakar!

30.10.2025 11:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Rüya gibi başlangıç: Azerbaycan'da gündem Aboubakar!

Azerbaycan ekiplerinden Neftçi'ye imza atan ve 3 günde 2 maça çıkan Vincent Aboubakar, 3 gol ve 1 asistlik performansıyla büyüledi. Kamerunlu golcü, ülke basınında da gündem oldu.

Mayıs ayında Hatayspor'dan ayrılan Vincent Aboubakar, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye transfer olmuştu.

ABOUBAKAR FIRTINA GİBİ BAŞLADI

33 yaşındaki Kamerunlu golcünün Azerbaycan serüveni harika başladı. Neftçi ile 3 günde 2 maça çıkan Aboubakar, performansı ve skor katkısıyla dikkat çekti.

Ligde oynanan Kebele maçında 20 dakika süre alan Aboubakar, bu süreye 1 gol ve 1 asist sığdırdı. Neftçi maçı 2-0 kazandı.

Aboubakar dün ise Azerbaycan Kupası 2. turunda MOİK ile oynanan maçta 45 dakika sahada kaldı. Tecrübeli forvet, Neftçi'nin 6-2 kazandığı maçta 2 gollük katkı verdi.

Neftçi ile 3 günde 2 maça çıkıp 3 gol, 1 asistlik istatistik yakalayan Vincent Aboubakar, ülke basınında da gündem oldu. Gazeteler, Kamerunlu golcüden övgüyle bahsetti.

İlgili Konular: #Azerbaycan #vincent aboubakar #Neftçi Bakü

İlgili Haberler

Vincent Aboubakar'dan sürpriz transfer!
Vincent Aboubakar'dan sürpriz transfer! Sezon başında Hatayspor'a bir yıllık imza atan Vincent Aboubakar'ın Kocaelispor ile büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi.
Vincent Aboubakar'dan sürpriz imza!
Vincent Aboubakar'dan sürpriz imza! Beşiktaş'ın eski golcülerinden Vincent Aboubakar, Azerbaycan'ın köklü kulübü Neftçi Bakü'ye transfer oldu.
Hatayspor'da Vincent Aboubakar ile yollar ayrıldı
Hatayspor'da Vincent Aboubakar ile yollar ayrıldı Süper Lig'e veda eden Hatayspor'da Vincent Aboubakar ile yollar ayrıldı.