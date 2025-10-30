Rüya gibi başlangıç: Azerbaycan'da gündem Aboubakar!

Mayıs ayında Hatayspor'dan ayrılan Vincent Aboubakar, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye transfer olmuştu.
ABOUBAKAR FIRTINA GİBİ BAŞLADI
33 yaşındaki Kamerunlu golcünün Azerbaycan serüveni harika başladı. Neftçi ile 3 günde 2 maça çıkan Aboubakar, performansı ve skor katkısıyla dikkat çekti.
Ligde oynanan Kebele maçında 20 dakika süre alan Aboubakar, bu süreye 1 gol ve 1 asist sığdırdı. Neftçi maçı 2-0 kazandı.
Aboubakar dün ise Azerbaycan Kupası 2. turunda MOİK ile oynanan maçta 45 dakika sahada kaldı. Tecrübeli forvet, Neftçi'nin 6-2 kazandığı maçta 2 gollük katkı verdi.
Neftçi ile 3 günde 2 maça çıkıp 3 gol, 1 asistlik istatistik yakalayan Vincent Aboubakar, ülke basınında da gündem oldu. Gazeteler, Kamerunlu golcüden övgüyle bahsetti.