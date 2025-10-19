Cumhuriyet Gazetesi Logo
Vincent Aboubakar'dan sürpriz imza!

Vincent Aboubakar'dan sürpriz imza!

19.10.2025 14:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Vincent Aboubakar'dan sürpriz imza!

Beşiktaş'ın eski golcülerinden Vincent Aboubakar, Azerbaycan'ın köklü kulübü Neftçi Bakü'ye transfer oldu.

Beşiktaş'ın eski golcülerinden Vincent Aboubakar, futbol kariyerinde yeni bir döneme adım attı.

Kamerunlu golcü, Azerbaycan takımı Neftçi Bakü'ye transfer oldu.

33 yaşındaki tecrübeli forvet, Neftçi Bakü ile 1+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı.

Resmi imzalar için Azerbaycan'a gelen Kamerunlu golcüyle havalimanında coşkulu bir karşılama yapıldı.

Son olarak 2024-25 sezonunda Hatayspor formasıyla mücadele eden Kamerunlu yıldız, çıktığı 28 lig maçında 8 gol ve 2 asist kaydetti.

TARAFTARLARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Vincent Aboubakar, kendisini karşılamaya gelen Neftçi Bakü taraftarlarına üçlü çektirdi. Neftçi Bakü, sağlık kontrollerinin ardından transferi resmi olarak duyuracak.

Türkiye'de üç farklı dönemde Beşiktaş forması giyen Aboubakar, son olarak Hatayspor'da mücadele etmiş ve Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

İlgili Konular: #transfer #vincent aboubakar #Neftçi Bakü

İlgili Haberler

Vincent Aboubakar'dan hakem tepkisi: 'Artık buna çözüm bulun'
Vincent Aboubakar'dan hakem tepkisi: 'Artık buna çözüm bulun' Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 5-4 mağlup olan Hatayspor'da Kamerunlu oyuncu Vincent Aboubakar, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Vincent Aboubakar'dan sürpriz transfer!
Vincent Aboubakar'dan sürpriz transfer! Sezon başında Hatayspor'a bir yıllık imza atan Vincent Aboubakar'ın Kocaelispor ile büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi.
Hatayspor'da Vincent Aboubakar ile yollar ayrıldı
Hatayspor'da Vincent Aboubakar ile yollar ayrıldı Süper Lig'e veda eden Hatayspor'da Vincent Aboubakar ile yollar ayrıldı.