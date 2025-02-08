Vincent Aboubakar'dan sürpriz transfer!
Sezon başında Hatayspor'a bir yıllık imza atan Vincent Aboubakar'ın Kocaelispor ile büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi.
Yeni sezon öncesi Beşiktaş'tan ayrılıp Hatayspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Vincent Aboubakar sürpriz bir transferin eşiğinde.
Ajansspor'un haberine göre Vincent Aboubakar, Trendyol 1. Lig lideri Kocaelispor ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Haberde tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve Aboubakar transferinin gerçekleşmek üzere olduğu ifade edildi.
Bu sezon Süper Lig'de 18 maça çıkan Aboubakar 6 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.
Etiketler: #vincent aboubakar #hatayspor #Kocaelispor
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