Joao Pedro kimdir? Joao Pedro hangi takımlarda oynadı? Fenerbahçenin yeni transferi Joao Pedro...

22 Temmuz 2022 Cuma, 11:22

Fenerbahçe'nin transfer ettiği Joao Pedro, takımların transfer döneminin yaşandığı günlerde futbol dünyasına damgasını vurdu. Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'un getirilmesinin ardından hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen sarı - lacivertliler bir transferi daha bitirdi. İşte herkesin konuştuğu Joao Pedro'ya dair bilinmesi gerekenler...



JOAO PEDRO KİMDİR?



9 Mart 1992 tarihinde doğan Joao Pedro, Brezilya'nın Ipantinga şehrinde dünyaya gelmiştir. 184 cm boyundaki Joao Pedro, 10 numara ve forvet oynayabiliyor. Cagliari takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Brezilyalı futbolcu, artık Fenerbahçe için ter dökecek.

JOAO PEDRO OYNADIĞI TAKIMLAR?



Kariyerine Atlético Mineiro kulübünde başlayan futbolcu, daha sonra sırasıyla Palermo, Vitória Guimarães, Peñarol, Santos, Estoril Praia ve Cagliari kulüplerinde oynadı.

Atletico Minero forması ile 2010 yılında 11 maça çıkan João Pedro, 2010-2012 sezonunda ise Palermo forması ile sadece 1 maçta forma giydi. 2011-2012 sezonunda Penarol kulübünde çıktığı 15 maçta 6 gol kaydetti.

2013-2014 sezonunda Portekiz ligi temsilcilerinden Estoril Praia'da 28 maça çıktı ve 9 gol attı. Cagliari'de en verimli sezonunu geçiren futbolcu 220 maça çıktı ve 73 gol kaydetti.

JOAO PEDRO EVLİ Mİ?

João Pedro, Sicilya'da futbol oynadığı sırada tanıştığı, aslen Palermo'lu olan İtalyan eşinden iki çocuğu var. Pedro, 2017 yılında evlilik yoluyla İtalyan vatandaşlığına geçmiştir.