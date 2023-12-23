Ryan Babel'den itiraf: 'Çalıştığım en iyi teknik direktör...'

Yayınlanma: 23.12.2023 - 09:48

Güncelleme: 23.12.2023 - 09:48

Ülkemizde bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray, son olarakta Eyüpspor forması giyen Ryan Babel, TivibuSpor'a açıklamalarda bulundu.

Derbiyi değerlendiren Ryan Babel, şu açıklamaları yaptı:

"Bu sezon iki takımda çok iyi oynuyor. Çok iyi takımları var. Çok iyi antrenörleri ve oyuncuları var. Umarım Galatasaray kazanır. Ama ikisi arasında kazanma şansları yüzde 50-50. Kadıköy oynamak için zor bir yerdir. Özellikle derbilerde zordur. Fenerbahçe taraftarı takımının arkasında olacaklar. Galatasaray için iş daha zor hale gelecek. Deplasmanda oynamak böyle bir derbide her zaman farklı olur. Umarım Galatasaray'ı negatif olarak etkilemez. Sonuçta bir futbol taraftarı olarak güzel bir maç izlemek istiyorum."

"FERDİ, BOEY'DEN DAHA YETENEKLİ"

Ferdi - Sacha Boey arasında kimi tercih edersin?

"Ferdi'nin nasıl geliştiğini görmek güzel oldu. Normalde bir hücum oyuncusuydu. 21 yaş altında Hollanda da oynamıştı. Biraz takip etmiştim. Kariyerinin nasıl geliştiğini gördüm. Şu anda bek olarak harika bir iş çıkartıyor. Bence yetenek olarak o çok daha yetenekli Sacha Boey'dan. Sacha Boey çok iyi bir oyuncu. Ama onun geldiği yeri gördüğünüzde son iki sezonda çok iyi iş çıkardı. Öncesinde çok fazla sakatlık ve istikrar sorunu yaşadı."

"AİT OLDUKLARI YER BU DEĞİL"

Beşiktaş'ın durumu hakkında ne söylersin?

"Beşiktaş ne yazık ki zor bir sezon geçiriyor. Bu beni üzüyor. Hala onları destekliyorum. Beşiktaş'ın kalbimdeki yeri çok ayrı. Antrenör değişiklikleri oldu. Sonuçlar istikrarlı olmadı. Şu an şampiyonluk için rekabet edemiyorlar. Ait oldukları yer bu kesinlikle değil."

"ABOUBAKAR'A İHTİYAÇLARI VAR"

''Aboubakar takımda çok önemli bir yer tutuyor. Kazandıkları maçlarda özellikle o önemliydi. Şu anda olanlar biraz hayal kırıklığı. Ama bence bunu idare edebilirler. Aboubakar'a ihtiyaçları var.''

"EN İYİSİ FATİH TERİM"

Çalıştığın en iyi antrenör kimdi?

''Türkiye'de çalıştığım en iyi teknik direktör bence Fatih Terim. İkinci sıraya Arda Turan, üçüncü sıraya Şenol Güneş'i söylerim.''

"BEŞİKTAŞ'TA DAHA İYİ BAŞARI YAKALADIM"

''Şenol Güneş ile beraber de çalıştım. Kişisel başarı olarak bakarsınız Beşiktaş'ta daha iyi bir başarı yaşadım. Bu takımla da alakalıydı. Oynadığımız takım çok bir takımdı. Benim işimi de çok kolaylaştırmışlardı. Galatasaray'da da iyi bir takımımız vardı ama bazı anlarda her şey yerine oturmuyordu takım içerisinde. İyi performans gösteremediğimiz anlar vardı.''