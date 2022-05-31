Ryan Babel'den Galatasaray'a mesaj: 'Fedakarlığa hazırım'

31 Mayıs 2022 Salı, 12:32

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Ryan Babel, Galatasaray'da kalmak istiyor.

Fanatik'in haberine göre, 35 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı yetkililere haber göndererek, seçimden önce mukavele imzalamak istediğini iletti. Ancak mevcut yönetimin bu konuda herhangi bir hamle yapmayacağı belirtiliyor.

Babel'in, takımda kalmak için gerekirse kazancından feragat etmeye hazır olduğunu kulübe bildirdiği iddia edildi. Yıllık 2.5 milyon Euro'ya oynayan Hollandalı futbolcunun, bu kez 1 milyon Euro'ya "Evet" diyeceği öğrenildi. Öte yandan Babel'in diğer İstanbul kulüpleriyle de temasta olduğu ileri sürüldü.

Sarı-kırmızılı külübe 2019 yılının temmuz ayında gelen Hollandalı yıldız, forma giydiği 108 karşılaşmada 22 gol ve 8 asist kaydetti.