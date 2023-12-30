S Sport'tan Suudi Arabistan kararı!

Suudi Arabistan Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı S Sport'un ligi yayın akışından ve takviminden kaldırma kararı aldığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2023 - 01:06
S Sport'tan Suudi Arabistan kararı!
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Suudi Arabistan'ın Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' pankartı ve Atatürk tişörtlerine izin vermemesi nedeniyle takımlar maça çıkmama kararı aldı ve mücadele iptal edildi.

Suudi Arabistan'ın yaklaşımı Türkiye'de büyük bir tepkiye yol açtı. 

Sports Digitale Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu'nun özel haberine göre Suudi Arabistan Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı S Sport platformu da yaşananlara tepki olarak ligi yayın akışından ve takviminden kaldırma kararı aldı. 


Suudi Arabistan Süper Kupa S Sport

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