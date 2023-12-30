S Sport'tan Suudi Arabistan kararı!
Suudi Arabistan Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı S Sport'un ligi yayın akışından ve takviminden kaldırma kararı aldığı iddia edildi.
Suudi Arabistan'ın Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' pankartı ve Atatürk tişörtlerine izin vermemesi nedeniyle takımlar maça çıkmama kararı aldı ve mücadele iptal edildi.
Suudi Arabistan'ın yaklaşımı Türkiye'de büyük bir tepkiye yol açtı.
Sports Digitale Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu'nun özel haberine göre Suudi Arabistan Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı S Sport platformu da yaşananlara tepki olarak ligi yayın akışından ve takviminden kaldırma kararı aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Süper Kupa'da 'Atatürk' ve 'Cumhuriyet' krizi
- Maça çıkmayacaklar...
- Berat Albayrak 3 yıl sonra ortaya çıktı
- Süper Kupa maçı iptal edildi!
- Mehmet Demirkol sinirden kendinden geçti!
- 2. Sayfa programı bitti: Müge ve Gülşen ikilisi ayrıldı
- Sen misin mahrem bilgilere sahip çıkan!
- TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
- ‘Kibir abidesi cüce, kıt beyinli…’
- 'Mücadelemi helal etmiyorum'