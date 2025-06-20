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Bayern Münih kararını verdi: Sacha Boey transferinde Galatasaray'a kötü haber!

Bayern Münih kararını verdi: Sacha Boey transferinde Galatasaray'a kötü haber!

20.06.2025 16:07:00
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Cumhuriyet Spor
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Bayern Münih kararını verdi: Sacha Boey transferinde Galatasaray'a kötü haber!

Bayern Münih'in Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Sacha Boey'un takımda kalmasına karar verdiği iddia edildi.

Leroy Sane transferiyle büyük ses getiren Galatasaray'ın listesinin üst sıralarında yer alan isimlerden biri de Sacha Boey.

Sarı-kırmızılıların eski futbolcusunu yeniden kadroya katmak için girişimlerinin olduğu belirtiliyordu. Almanya'dan Galatasaray'a kötü haber geldi.

Kicker'de yer alan habere göre, Bayern Münih teknik ekibi Sacha Boey'un takımda kalmasına karar verdi.

2024'ün başında Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan futbolcunun 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

24 yaşındaki futbolcu geçen sezon 20 maçta Bayern Münih formasını giyerken 1 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.


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