Bayern Münih kararını verdi: Sacha Boey transferinde Galatasaray'a kötü haber!

Leroy Sane transferiyle büyük ses getiren Galatasaray'ın listesinin üst sıralarında yer alan isimlerden biri de Sacha Boey.
Sarı-kırmızılıların eski futbolcusunu yeniden kadroya katmak için girişimlerinin olduğu belirtiliyordu. Almanya'dan Galatasaray'a kötü haber geldi.
Kicker'de yer alan habere göre, Bayern Münih teknik ekibi Sacha Boey'un takımda kalmasına karar verdi.
2024'ün başında Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan futbolcunun 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
24 yaşındaki futbolcu geçen sezon 20 maçta Bayern Münih formasını giyerken 1 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.