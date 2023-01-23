Sacha Boey'e Portekiz kancası: Galatasaray'ın İstediği ücret ortaya çıktı

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 12:30

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 13:08

Galatasaray'da bu sezon başarılı bir performans gösteren Sacha Boey'e Sporting talip oldu. Sarı-kırmızılı takımın Portekiz ekibinden 15 milyon Euro istediği ileri sürüldü.

Pedro Porro'yu 40 milyon Euro'ya İngiltere Premier Lig'e göndermeye hazırlanan Portekiz ekibi, Boey'i gündemine aldı.

LİSTEDE BAŞKA İSİMLER DE VAR

O Jogo'da yer alan habere göre; Sporting'in bu transfer için 10 milyon Euro bütçe ayırdığı belirtilirken Galatasaray yönetiminin ise geçen yaz 1.5 milyon Euro'ya alınan Boey için 15 milyon Euro istediği kaydedildi.

Sacha Boey

Portekiz takımının listesinde Norwich City'den Max Aarons, şu anda Elche'de kiralık olarak forma giyen Pol Lirola ve Heerenveen forması giyen Milan van Ewijk'in bulunduğu ifade edildi.

İTALYAN EKİP DE TEKLİF YAPMIŞTI

22 yaşındaki Fransız sağ bek için İtalya'nın Udinese kulübü de Galatasaray'a 7 milyon Euro'luk teklif yaptı ama kabul görmedi.

Galatasaray'da toplam 37 maça çıkan Sacha Boey, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.