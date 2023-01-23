Sacha Boey'e Portekiz kancası: Galatasaray'ın İstediği ücret ortaya çıktı
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey'e Portekiz kulübü Sporting'in talip olduğu öne sürüldü. İddiaya göre, Galatasaray'ın transfer için istediği ücret ortaya çıktı.
Galatasaray'da bu sezon başarılı bir performans gösteren Sacha Boey'e Sporting talip oldu. Sarı-kırmızılı takımın Portekiz ekibinden 15 milyon Euro istediği ileri sürüldü.
Pedro Porro'yu 40 milyon Euro'ya İngiltere Premier Lig'e göndermeye hazırlanan Portekiz ekibi, Boey'i gündemine aldı.
LİSTEDE BAŞKA İSİMLER DE VAR
O Jogo'da yer alan habere göre; Sporting'in bu transfer için 10 milyon Euro bütçe ayırdığı belirtilirken Galatasaray yönetiminin ise geçen yaz 1.5 milyon Euro'ya alınan Boey için 15 milyon Euro istediği kaydedildi.
Sacha Boey
Portekiz takımının listesinde Norwich City'den Max Aarons, şu anda Elche'de kiralık olarak forma giyen Pol Lirola ve Heerenveen forması giyen Milan van Ewijk'in bulunduğu ifade edildi.
İTALYAN EKİP DE TEKLİF YAPMIŞTI
22 yaşındaki Fransız sağ bek için İtalya'nın Udinese kulübü de Galatasaray'a 7 milyon Euro'luk teklif yaptı ama kabul görmedi.
Galatasaray'da toplam 37 maça çıkan Sacha Boey, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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