Sadettin Saran'dan bahis skandalı için yeni açıklama: 'Türk futbolu için yeni bir sayfa açılacak'

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe maçı 4-0 kazandı. En-Nesyri ilk yarıdan bulduğu 2 golle galibiyette büyük pay sahibi oldu. Talisca da maçın son bölümünde sahneye çıkarak 2 gol attı.

Maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran açıklamalarda bulundu. Sadettin Saran, bahis skandalı hakkında da dikkat çeken sözler sarfetti.

İşte Sadettin Saran'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bütün açıklamalara rağmen, bütün tespitlere rağmen, çok yoğun bir gündem oldu, Fenerbahçe'nin başından beri iddia şeyler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Takımla gurur duyuyoruz.

90 dakika son derece istekli ve azimli bir takım vardı, her şeyini ortaya koydu. Herkes kenetlenmiş durumda. Her geçen gün daha iyiye gideceğiz. Ekibimizle gurur duyuyoruz. Şu anda Beşiktaş maçına kenetlendik. İnşallah her geçen gün daha iyi bir Fenerbahçe göreceksiniz.

Biz önümüze bakıyoruz. Başından beri söylüyorduk. Türk futbolunda dibi gördük. Biz hak yemeyen bir takımız, sahada mücadelemizi veriyoruz, vereceğiz. Dışarıda olanlar bizi etkilemiyor. Biz önümüze bakıyoruz. Yönetimin ilgileneceğiz bir şey, futbolcuların ilgileneceğiz bir şey değil.

Bunu ortaya çıkardılar, çıkaranları tebrik ediyorum. Türk futbolu için yeni bir sayfa açılacak. Ben umutluyum. Bunu iyi kullanıp, lehimize çevirip, çürümüş olanları attığımız zaman Türk futbolu çok daha ileriye gidecek. Tekrar federasyonumuzu ve üstüne gidenleri tebrik ediyorum. Biz de sonuna kadar takipçisi olacağız. Son derece adil ve şeffaf yürüyecek bu süreç. Türk futbolu ve sporu adına bu adaletsiz sona erecek. Ben ona inanıyorum, biz umutluyuz.

Biz taraftarımızı çok seviyoruz. Bugün az sayıda taraftarımız vardı ama bize nasıl destek verdiler gördünüz. Çok gururluyuz. Beşiktaş'ta da böyle olacak. Şampiyonluğu taraftarsız yapamayız, onlar çok önemli. Bugün çok güzel destek verdiler. Böyle devam edecek. Ben inanıyorum"