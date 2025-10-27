Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sadettin Saran'dan Beşiktaş sorusuna yanıt!

Sadettin Saran'dan Beşiktaş sorusuna yanıt!

27.10.2025 16:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Sadettin Saran'dan Beşiktaş sorusuna yanıt!

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Kulüp Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli taraftarın sorusuna yanıt verdi.

Fenerbahçe'nin, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı öncesi "Her Deplasman Bir Okul" projesi kapsamında kentteki bir okulu ziyaret eden Kulüp Başkanı Sadettin Saran, daha sonra Fenerium mağazasına geçerek taraftarlarla buluştu.

Basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada bir taraftarın, "Sergen Yalçın taraftarlarına Fenerbahçe'yi yenmek için her şeyi yapacaklarını söyledi. Siz de bize yenmek için söz veriyor musunuz?" sorusuna Saran, "Beşiktaş'ı yeneceğiz. Şüpheniz olmasın" diye cevap verdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü saat 20:00'de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

İlgili Konular: #beşiktaş #fenerbahçe #sergen yalçın #Sadettin Saran

İlgili Haberler

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda 2 eksik!
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda 2 eksik! Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının kamp kadrosunu duyurdu.
Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun ehliyetine el konuldu!
Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun ehliyetine el konuldu! Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun ehliyetine el konulduğu öğrenildi.
Sultanlar Ligi'nde derbi Fenerbahçe Medicana'nın!
Sultanlar Ligi'nde derbi Fenerbahçe Medicana'nın! Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Medicana, ağırladığı Beşiktaş Ayos'u 3-0 yendi.