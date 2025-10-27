Sadettin Saran'dan Beşiktaş sorusuna yanıt!

Fenerbahçe'nin, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı öncesi "Her Deplasman Bir Okul" projesi kapsamında kentteki bir okulu ziyaret eden Kulüp Başkanı Sadettin Saran, daha sonra Fenerium mağazasına geçerek taraftarlarla buluştu.

Basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada bir taraftarın, "Sergen Yalçın taraftarlarına Fenerbahçe'yi yenmek için her şeyi yapacaklarını söyledi. Siz de bize yenmek için söz veriyor musunuz?" sorusuna Saran, "Beşiktaş'ı yeneceğiz. Şüpheniz olmasın" diye cevap verdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü saat 20:00'de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.